Jak przetrwać długi lot samolotem? To lista moich sposobów Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Latanie z dziećmi jest wyzwaniem. Trzeba zadbać o przekąski, ale przede wszystkim o rozrywkę, bo dzieci, które się nudzą, będą płakać, a to utrudni podróż wszystkim. W takiego 5-latka zmienia się wielu pasażerów, którzy zamknięci w samolocie mają lecieć przez ok. 12 godzin na drugi koniec świata. Jak to przetrwać? Mam na to kilka sposobów i żaden nie zakłada spożycia alkoholu.

Dalekie loty samolotem. Zacznij od odpowiedniego ubioru

Przygotowania do długiej podróży samolotem trzeba zacząć od dobrania garderoby. Lepiej zapomnij o jeansach, eleganckich sukienkach, czy butach na obcasie. W tym samym stroju spędzisz najbliższych 12 godzin, więc zdecydowanie lepiej sprawdzi się wygodny dres, trampki lub adidasy, które nie będą ściskać ci nóg, i bluza. Pamiętaj bowiem, że na pokładzie samolotu może być zimno, więc zawsze warto mieć coś do założenia na wierzch.

Druga kwestia to zabranie odpowiednich akcesoriów. Sama uwielbiam spać w samolocie i najczęściej "odlatuję" zanim samolot zdąży w ogóle wystartować. Na długich trasach pomocą w drzemaniu są zatyczki do uszu (albo słuchawki z funkcją redukcji szumów), opaska na oczy, czy poduszka pod kark. Te rzeczy na pewno warto mieć przy sobie. Wiele osób, po konsultacji z lekarzem, zażywa też środki nasenne. Ja jeszcze się na to nie zdecydowałam.

Jeżeli wiesz, że choćby ktoś śpiewał ci kołysanki, to w samolocie i tak nie zaśniesz, kluczowe jest zapewnienie sobie rozrywki. Tę często oferują linie lotnicze, ale jeśli lecisz z tanim przewoźnikiem, o ekraniku z grami i filmami w fotelu przed tobą możesz jedynie pomarzyć. I właśnie w tym momencie często sięgam po telefon, ale nie tylko.

Filmy i seriale na czas podróży samolotem to podstawa

Linie lotnicze Emirates podsumowując, co pasażerowie oglądają na pokładzie, wskazały, że podczas długich lotów, podróżni najchętniej oglądają trylogię Władcy Pierścieni. To rozrywka na wiele godzin, a fabuła jest na tyle wciągająca, że nawet nie zauważamy, kiedy zbliżamy się do miejsca docelowego.

Twój telefon przed taką podróżą powinien był pełen różnych filmów i seriali, a przynajmniej mój zawsze jest, bo nigdy nie mam pewności, na co będę miała ochotę danego dnia. Do tego dochodzi zawsze pełen powerbank, żeby nie zabrakło mi energii.

Jeżeli i wy lubicie oglądać filmy i seriale, w podróży pamiętajcie o jeszcze jednym bezcennym akcesorium – słuchawkach. Nie krzywdźcie wszystkich dookoła puszczaniem dźwięku z głośników. Choćbyście nawet oglądali najciekawszą produkcję, inni raczej nie będą chcieli tego słuchać. To samo dotyczy także muzyki.

I tylko jedna uwaga. Przed ruszeniem w podróż pamiętajcie, że filmy, seriale i muzyka muszą być pobrane i zapisane w wersji offline, bo w samolocie nie ma internetu. Dodatkowo sprawdźcie, które streamingi działają w kraju, do którego lecicie. Może się bowiem zdarzyć, że aplikacja odmówi współpracy za granicą i wtedy zostaniecie bez rozrywki. Informacji o streamingach warto szukać m.in. na grupach facebookowych.

Dobra książka i gry sposobem na wygranie z nudą w samolocie

W moim plecaku zawsze jest też książka. Czytam kilkanaście pozycji rocznie, więc prawie cały czas jakaś pozycja jest przy mnie. W samolocie najchętniej korzystam z czytnika, bo zajmuje on znacznie mniej miejsca niż tradycyjna książka.

Ważnym elementem są także gry. Przynajmniej kilka mam w telefonie (oczywiście wszystkie działają offline). Podczas podróży świetnie sprawdza mi się zwłaszcza "Ticket to Ride", czyli elektroniczna wersja planszówki "Wsiąść do pociągu". Mogę grać z AI, albo ze znajomymi, którzy lecą ze mną (na jednym urządzeniu). Jednak w plecaku zawsze znajduję miejsce również na karty.

Uno, zwykłe karty do gry, albo wszelkiego rodzaju karcianki (np. karciane Cluedo, czy Dobble), to świetna opcja, bo mieszczą się w plecaku, a równocześnie zajmują na tyle mało miejsca, że można grać w nie na samolotowym stoliku. Bardzo polecam. A jeśli nie macie takich gier i nie chcecie ich kupować, zawsze zostają klasyki dzieciństwa – kółko i krzyżyk, statki, czy państwa i miasta. Pamiętajcie tylko o notesie, bo w paszporcie notować nie można.

Przekąski i woda na czas lotu. Wolę coś lekkostrawnego

Lecąc z tanim przewoźnikiem, w cenie często nie macie posiłków. Właśnie dlatego warto pamiętać, żeby zabrać ze sobą solidną porcję przekąsek, bo na pokładzie na pewno nie będą one tanie. Sama najczęściej stawiam na kanapki, albo sałatki. Ważne, żeby jedzenie nie miało zbyt intensywnego zapachu, bo będzie to przeszkadzać innym.

Zamiast chipsów, czy tony słodyczy, które będą utrudniać spanie, lepiej zabrać owoce, które będą zdrowie i lekkostrawne. Dzięki temu unikniecie nieprzyjemnych wzdęć i uczucia ciężkości. Podobnie wygląda także kwestia napojów. Zawsze mam przy sobie pustą butelkę, a przy długiej podróży nawet dwie, które na lotnisku napełniam darmową wodą. Gazowane napoje nie są najlepszym rozwiązaniem.

I to chyba tyle w kwestii moich sposobów na przetrwanie długiego lotu. Nie ma tu zbyt dużej filozofii, ważne jest jednak, żeby rodzajów rozrywki było przynajmniej kilka, bo nawet najlepszy serial może znudzić się po 3-4 odcinkach, a wtedy przed tobą będzie jeszcze co najmniej kilka godzin lotu, które trzeba jakoś przetrwać.

