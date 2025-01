Niestety, nie każdemu dziecku jest dane poczuć ten ciepły dom. Wciąż zbyt mało osób decyduje się na adopcję lub na zostanie rodziną zastępczą, mimo że w Polsce problem dzieci przebywających latami w domach dziecka jest ogromny. Niezdecydowanie wynika zarówno z obaw przed trudną przeszłością dziecka, jak i z wymagających formalności, które trzeba przejść, by podjąć się tej odpowiedzialności.

Dzieci jednak nie rozumieją tych barier. One nie wiedzą, co to przepisy i prawo. Dla nich liczy się tylko jedno: ktoś, kto je pokocha, ktoś, kto da im szansę na prawdziwy dom. Dlatego urzędnicy z Poznania wystosowali w mediach poruszający apel z prośbą o dom dla małej dziewczynki.