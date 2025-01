Charakteryzuje się średnią intensywnością (5/10), co czyni ją idealnym wyborem dla osób preferujących harmonijne smaki. Jest to kawa o delikatnej, ale wyraźnej nucie, która zadowoli miłośników napojów o średniej mocy. Doskonale nadaje się do parzenia w ekspresach ciśnieniowych, przelewowych, a także do tradycyjnego parzenia.

Dino ma okazję na kawę i herbatę

Dino przygotowało także wyjątkową ofertę dla fanów czarnej herbaty. W promocji znalazła się herbata Lipton Teas and Infusions (opakowanie 20 torebek), która teraz dostępna jest w akcji "1+1". Regularna cena tego produktu to 11,99 zł, ale w ramach promocji, przy zakupie jednego opakowania, drugie otrzymujemy za darmo.

To dobra okazja, by zaopatrzyć się w swoje ulubione smaki lub spróbować czegoś nowego. Co więcej, w ramach tej oferty można mieszać różne rodzaje herbaty. Promocja nie ma żadnych ograniczeń co do liczby sztuk, więc można skorzystać z niej wielokrotnie,