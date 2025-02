Mamy 2025 roku, wojna w Ukrainie nadal trwa, a wiadomości o kryzysie migracyjnym stale napływają z granicy polsko-białoruskiej. W "Przesmyku" reżyser Jan P. Matuszyński cofa się o cztery lata, czyli do czasów sprzed pełnoskalowego konfliktu w sąsiednim kraju, za to po aneksji Krymu przez Rosję, która – co czuć w scenariuszu – rzuca fabularny cień na Królewiec, Mińsk i Podlasie.