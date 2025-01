Simon Stålenhag jest szwedzkim artystą, który słynie z retro-futurystycznego stylu. Jego sztuka stała się inspiracją do stworzenia gry fabularnej "Opowieści z Pętli" (ang. "Tales from the Loop") ukazującej alternatywną rzeczywistość, w której szybki rozwój technologii (zwłaszcza akceleratorów cząstek) miał przynieść ludziom lepsze życie, ale tak się nie stało. Choć potężne maszyny towarzyszą człowiekowi na każdym kroku, lata 80. XX wieku wcale nie wyglądają tak kolorowo, jak w prawdziwym świecie.

Powieść graficzna "The Electric State" rozgrywa się w podobnym świecie co "Opowieści z Pętli". Osadzona w retro-futurystycznej połowie lat 90. fabuła śledzi losy nastoletniej sieroty o imieniu Michelle, która razem ze swoim robotem, Skipem, podróżuje po zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu swojego zaginionego brata.

Zapowiedź "The Electric State" z Millie Bobby Brown. To najdroższy film Netfliksa

Na tym jednak nie kończą się znane nazwiska. Głosu robotom, które stanowią nieodłączną część świata "The Electric State"), użyczyli m.in. Jason Alexander ("Kroniki Seinfelda"), Woody Harrelson ("Igrzyska śmierci"), Anthony Mackie ("Falcon i Zimowy Żołnierz"), Brian Cox ("Sukcesja"), Alan Tudyk ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie"), Jenny Slate ("It Ends With Us"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Billy Bob Thornton ("Landman: Negocjator") i Hank Azaria ("Klatka dla ptaków").