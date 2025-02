Dwie turystki, walizki i szlak pod Śnieżką. Takie cuda działy się w Karkonoszach

Zabawne nagranie, które nie było żartem, trafiło do sieci podczas weekendu. Jego bohaterkami były dwie turystki, które na szlaku prowadzącym do Domu Śląskiego (schronisko w Karkonoszach u podnóża Śnieżki) zamiast klasycznych w górach plecaków, postanowiły zabrać walizki.

Zaprosili je do Karpacza. Nie wiedziały, że czeka je taka przeprawa

"Hotelem okazał się Dom Śląski, a droga nań z takim ekwipunkiem, na pewno nie była łatwa. Takich trzech jednak, jak dwie one, to nie ma ani jednego. Są całe i zdrowe, wzbudzały sensację, ale przede wszystkim są bogatsze o uśmiech za każdym razem jak, któraś z nich powie 'Ty, a pamiętasz, jak poszłyśmy do hotelu w Karpaczu... '" – podkreślono we wpisie.