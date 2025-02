Polska jest bardzo zróżnicowanym i ciekawym krajem do zwiedzania. Mamy dostęp do morza, a na południu nie brakuje tysięcy kilometrów oznakowanych szlaków górskich. Do tego kajaki, ścieżki rowerowe i wiekowe zabytki. Wszystko to w połączeniu z gościnnością i ciekawą kulturą sprawia, że zagraniczni goście coraz chętniej przyjeżdżają do nas na wakacje.