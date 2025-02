Kuba to bez wątpienia jeden z bardziej egzotycznych kierunków, który przyciąga uwagę polskich turystów. Chętnie zagłębiamy się w uliczki Hawany, ale nie brakuje również miłośników tamtejszego słońca. Wśród naszych turystów popularne są wyjazdy na tamtejsze warsztaty taneczne. Niezależnie od tego, jaki jest powód twojej podróży, niebawem będziesz musiał dostosować się do nowych przepisów wjazdowych.

Kuba zmienia zasady wjazdu. Zapomnijcie o kolorowych wizach

Od 30 czerwca 2025 roku to właśnie e-wiza wydawana online będzie jedynym dokumentem, który uprawnia turystów do przekroczenia kubańskiej granicy. Na jej podstawie w kraju będzie można spędzić 90 dni, a w razie potrzeby będzie można ją przedłużyć o kolejnych 90 dni już na miejscu. Co ważne, dokument uprawnia jedynie do jednokrotnego przekroczenia kubańskiej granicy i jest ważny przez rok.