Jeszcze za rządów PiS było głośno o tym, że MBA zrobione w Collegium Humanum to droga na skróty do atrakcyjnych stanowisk na przykład w radach nadzorczych różnych spółek. Dlatego o studiowaniu na CH nie wszyscy chcieli rozmawiać. Tak było w przypadku Krzysztofa Bosaka, który z biegiem czasu... zmienił zdanie na ten temat.

Czy Krzysztof Bosak studiował na Collegium Humanum?

– Złożyłem papiery na uczelnię, ale jak oni to zaklasyfikowali, tego nie wiem. Musiałbym sam się do nich odezwać i dowiedzieć – podkreślał Bosak i tłumaczył, że w ogóle nie bywał na zajęciach w Collegium Humanum.

Co z dyplomami Collegium Humanum? W tych miastach już postawili ultimatum

Co z dyplomami Collegium Humanum? W tych miastach już postawili ultimatum

To kluczowe nazwiska w aferze z Collegium Humanum. Nie tylko politycy PiS

To kluczowe nazwiska w aferze z Collegium Humanum. Nie tylko politycy PiS

Ale już pod koniec ubiegłego roku Bosak nagle przyznał się w rozmowie z Onetem , że studiował w CH. – Byłem tam studentem przez dwa semestry. Nigdy żadnego dyplomu od nich nie miałem, nie chciałem. I jestem zażenowany tym wszystkim, co w tej chwili wyszło w mediach – powiedział 29 listopada 2024 r. w programie "Onet Rano".

Czołowy polityk Konfederacji sam przedstawił więc dwie skrajnie różne wersje, dotyczące jego powiązań z CH. W grudniu ubiegłego roku jeszcze doprecyzował to na antenie RMF FM. – Próbowałem uzupełnić studia licencjackie – tłumaczył. – Nie miałem czasu na zaliczanie kolejnych egzaminów i na zajmowanie się tym wszystkim. Byłem zajęty polityką – argumentował.

– W sprawie Collegium Humanum, to czego potrzebujemy, to skazania za popełnione przestępstwa rektora tej uczelni, a nie tego, żeby on przebywał w areszcie i na przykład wyszedł po kilku latach, a proces się rozpocznie nie wiadomo kiedy – przekonywał Bosak.