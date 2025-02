Pizza na patelnię w 15 minut. Nie musisz mieć drożdży

Kto nie lubi pizzy? To jedno z najpopularniejszych dań na świecie, które uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. Jednak tradycyjny sposób przygotowania pizzy wiąże się z koniecznością użycia piekarnika, czekania na rozgrzanie się go, a także z wykorzystaniem drożdży do ciasta, co sprawia, że proces przygotowania staje się czasochłonny.