Nowe przepisy obejmą tych kierowców, którzy otrzymali prawo jazdy przed marcem 2013 roku. Dokument trzeba będzie wymienić od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku. Nowe prawa jazdy otrzymają 15-letnią ważność dla kategorii A, B, B+E, natomiast dla kategorii C, D i innych ważność skróci się do 5 lat.