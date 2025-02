Wrócił z wakacji na Dominikanie. Kiedy otworzył walizkę, musiał... zadzwonić po służby

Egzotyczne podróże dla wielu Polaków są jedynym sposobem na ucieczkę przed polskim zimnem. Latamy na Zanzibar, do Tajlandii, Meksyku, czy do Dominikany. To właśnie z ostatniego z tych krajów mieszkaniec Łodzi wrócił z nieproszonym gościem.