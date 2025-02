Śmierć na pokładzie samolotu. Nie pomogło nawet wcześniejsze lądowanie (zdj. ilustracyjne) Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Choć w Polsce we znaki daje nam się zima, to na Wyspach Kanaryjskich świeci słońce i trwa właśnie zimowy sezon turystyczny. Nie brakuje tam turystów z Polski, ale i wielu innych krajów, w tym z Wielkiej Brytanii. To właśnie tam leciał samolot, na którego pokładzie zmarł pasażer.

Śmierć podczas lotu z Teneryfy. Samolot lądował awaryjnie

Do smutnych scen doszło 14 lutego na pokładzie linii Jet2. Samolot leciał z Teneryfy do Nottingham, a o sprawie donosi właśnie "Independent". Z najnowszych informacji wynika, że mężczyzna w wieku ok. 70 lat podczas lotu poinformował załogę, że źle się czuje.

Pasażerowie od razu udzielono pomocy. Załoga jest bowiem regularnie szkolona z zakresu pierwszej pomocy w przypadku nagłych zachorowań. Zapadła także decyzja o tym, że samolot wyląduje wcześniej na lotnisku Santiago-Rosalía de Castro w hiszpańskiej Galicji.

Jednak nawet te środki nie wystarczyły. Z informacji przekazanych przez hiszpańskie i brytyjskie media wynika, że mężczyzna zmarł. Nie podano jednak, czy do tragedii doszło jeszcze w powietrzu, czy już po lądowaniu. Pewne jest jednak, że z tego urlopu 70-latek już nie wróci.

Linia lotnicza Jet2 odniosła się do śmierci na pokładzie swojego samolotu

W oświadczeniu przesłanym "Independent" linia lotnicza odniosła się do smutnego wydarzenia. "Możemy potwierdzić, że lot LS676 z Teneryfy do portu lotniczego East Midlands został przekierowany do Santiago de Compostela w piątek 14 lutego, ponieważ jeden z pasażerów wymagał pilnej pomocy medycznej. Z przykrością potwierdzamy, że mężczyzna zmarł. Chcielibyśmy złożyć najszczersze kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym czasie" – poinformował przewoźnik.

Dzięki wzorowej pracy załogi, ale i umiejętnością tragedii udało się uniknąć podczas innego lotu. W poniedziałek 17 lutego na łamach naTemat informowaliśmy o katastrofie lotniczej w Toronto. Samolot linii Delta Airlines dachował na tamtejszym lotnisku. Na pokładzie było 80 osób. Nikt nie zginął.