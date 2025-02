Nie na to liczono. Nowe doniesienia o animacji "Wiedźmin" nie wróżą niczego dobrego

Animacja "Wiedźmin: Syreny z głębin", która niedawno trafiła do oferty serwisu Netflix, nie cieszy się aż tak dużą oglądalnością, jak zakładano. Poprzedni animowany film – ten o młodości Vesemira – mógł pochwalić się znacznie lepszym wynikiem. Co to oznacza dla dalszych wypraw Geralta i spółki?