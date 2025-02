Jak opisuje Onet , Tomasz J. miał romans z olsztyńską posłanką PiS Iwoną Arent i dzięki temu "do parlamentu, ministerstw i spółek Skarbu Państwa wchodził jak do siebie". Jak opisuje portal, mężczyzna imprezował z członkami poprzedniego rządu i parlamentarzystami w sejmowym hotelu.

15 lutego 2024 trafił on do Sądu Okręgowego w Warszawie

"Moja znajomość z Tomaszem J. trwała od czerwca 2019 roku do września 2020 roku. Traktowałam to jako związek prywatny, wołałabym używać słowa relacja. Spotykaliśmy się na kolacje, kupował mi kwiaty może dwa razy. Prowadziliśmy częste rozmowy telefoniczne o różnych problemach życiowych, Pisaliśmy do siebie sms-y. Ja nie planowałam wspólnej przyszłości z Tomaszem J. Chodziło mi o to, żeby spędzać miło czas w fajnym towarzystwie. Przez pewien okres to się udawało, a potem zaczęło to iść w złym kierunku".