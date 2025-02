Bilety na Pitbulla w Polsce tylko dla farciarzy. "146 tys. osób w kolejce" na Live Nation

Wygląda, że to, że autor hitów "Give Me Everything" czy "Timber", powinien wystąpić w naszym kraju na Stadionie Narodowym albo ogłosić specjalną trasę koncertową po Polsce. Fani w sieci dzielą się bowiem screenami, na których widać, które miejsce zajmowali w kolejce po bilety. I są to gigantyczne liczby.

Pitbull to król muzyki tanecznej

Na scenie zadebiutował w 2004 roku albumem "M.I.A.M.I.", ale światową sławę przyniosły mu późniejsze hity, takie jak "I Know You Want Me (Calle Ocho)", "Give Me Everything" czy "Timber". Współpracował z największymi gwiazdami muzyki, w tym Jennifer Lopez, Enrique Iglesiasem i Chrisem Brownem, stworzył taneczne bangery, jak "International Love" czy "Feel This Moment".