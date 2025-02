Jak podaje WP , prezes PiS Jarosław Kaczyński , jak wcześniej sugerowano, nie weźmie udziału w wydarzeniu programowym pod Warszawą. Jeden z rozmówców portalu mówił, że "nie było takiego planu". Choć nadal istnieje możliwość, że Kaczyński pojawi się na konferencji, jeśli pozwoli mu na to zdrowie. – Jarosław nie może 'przykryć' Karola – usłyszał jednocześnie dziennikarz Michał Wróblewski w PiS.

Kaczyński ma nie pojawić się na ważnej konwencji Nawrockiego

Z kolei Kamila Baranowska z portalu Interia pisała, że "przed wystąpieniem kandydata na prezydenta głos zabiorą za to ludzie spoza polityki". Na wydarzeniu ma pojawić się m.in. historyk prof. Andrzej Nowak. Jest on założycielem komitetu obywatelskiego na rzecz poparcia Nawrockiego.

WP dowiedziała się też czegoś dodatkowego. – Ze zdrowiem prezesa były ostatnio komplikacje. Nie ma potrzeby, by na tym etapie się forsował i występował na konwencjach – takie tłumaczenie usłyszał portal. "Ale to tylko przypuszczenie. A fakt jest taki: to ma być wydarzenie sfokusowane na Karolu Nawrockim" – wskazał w swoim tekście dziennikarz WP.