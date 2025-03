W obliczu kłótni w Białym Domu, do której doszło między Zełenskim a Trumpem, wielu osobom umknął jeden, ale dość istotny szczegół. W Gabinecie Owalnym doszło do niemałego zamieszania, kiedy okazało się, że pośród zaproszonych dziennikarzy, w tym Polaka, znajduje się także Rosjanin. Był to pracownik rosyjskiej "agencji informacyjnej" TASS.