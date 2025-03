Jak co roku organizatorem była Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej w Los Angeles . Wydarzenie poprowadził komik i prezenter Conan O'Brien . Statuetki zostały wręczone w 23 kategoriach. Jedną z nich była ta dla najlepszego aktora. Walczyli o nią: Colman Domingo ("Sing Sing"), Ralph Fiennes ("Konklawe") i Sebastian Stan ("Wybraniec"), Timothée Chalamet ("Kompletnie nieznany") oraz Adrien Brody ("The Brutalist").

Wielkim triumfatorem okazał się ostatni z wymienionych. Brody wcielił się w "The Brutalist" w żydowsko-węgierskiego architekta, ocalałego z Holokaustu, który po II wojnie światowej emigruje do Stanów Zjednoczonych. Amerykański sen szybko okazuje się jednak koszmarem. Za tę rolę otrzymał statuetkę.

Fani Chalameta oburzeni werdyktem na Oscarach 2025

W 2018 roku artysta także został nominowany. Wtedy za występ w filmie "Call Me By Your Name", a teraz za rolę w biografii Boba Dylana pt. "Kompletnie nieznany". Jego fani są oburzeni takim obrotem sprawy.