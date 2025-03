Ryanair chce latać do Ukrainy. Nowe trasy będą gotowe bardzo szybko

O planach powrotu do Ukrainy Ryanair mówi od dawna. W szeregach załogi pokładowej, ale i pilotów ma wielu obywateli z tego kraju. Wszyscy czekają tylko na sygnał, żeby móc ponownie zacząć stamtąd latać. To jednak na razie niemożliwe. Z powodu trwającej od trzech lat wojny przestrzeń powietrzna nad tym krajem jest zamknięta. Jednak wraz z wizją pokoju , pojawiły się też jaśniejsze plany na przywrócenie ruchu lotniczego.

Prezes Ryanaira Michael O'Leary w rozmowie z naTemat przedstawił, jaki jest dokładnie plan na wznowienie lotów do Ukrainy. Ryanair chce uruchomić tam ok. 50 tras, z czego znaczna część byłaby z Polski. Jeżeli wojna się skończy, samoloty pojawią się tam błyskawicznie.

Ryanair otworzy nowe trasy z Polski. Mowa o trzech krajach

W trakcie rozmowy z naTemat prezes szerzej opowiedział także o przyszłości Ryanaira w Polsce. – Sądzimy, że w ciągu najbliższych 8–10 lat, przy tych 44 samolotach stacjonujących w Polsce, jeśli odbierzemy 350 nowych maszyn od Boeinga, moglibyśmy podwoić ich liczbę do około 80 lub 90, a tym samym podwoić także ruch pasażerski z 18 do 36–40 milionów podróżnych – zapowiedział O'Leary.

Nowe samoloty oznaczałyby także nowe trasy. Na celowniku Ryanaira znalazły się 3 kraje : Maroko , Jordania i Izrael. Co ważne, połączeń do przynajmniej części z nich możemy spodziewać się już latem 2026 roku.

– Myślę, że bardziej prawdopodobne z Polski są kolejne loty do Izraela, Jordanii i Maroka. Maroko rozwija się u nas bardzo szybko, podobnie jak Jordania. Ale połączenia do Jordanii i Izraela zostały zakłócone przez konflikt związany z Hamasem na Bliskim Wschodzie. Dlatego myślę, że jeśli uda nam się zwiększyć ruch z Polski o 10 proc. w 2026 roku, to część tego wzrostu pochłoną nowe trasy do Maroka i Jordanii. Uważam to za bardzo prawdopodobne. Później przyjdzie czas na trasy do Tel Awiwu – powiedział nam prezes Ryanaira.