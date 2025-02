Latanie z tanimi przewoźnikami bywa przygodą samą w sobie. Ruletka przy losowaniu miejsc, ryzyko podczas kontroli bagażu podręcznego , ciasnota na pokładzie. To wszystko klasyka każdego wyjazdu. Z drugiej strony bilety lotnicze bywają tańsze niż przejazd pociągiem, co przekonuje wiele osób. Jednak nie wszyscy niskokosztowi przewoźnicy są tak źli. Powstał nawet ciekawy ranking.

Ryanair ma się czym pochwalić. Zajął wysokie miejsce w rankingu tanich przewoźników

Tu na czele znalazła się linia Air Asia, którą doskonale znają osoby podróżujące po Azji, a zwłaszcza Azji Południowo-Wschodniej. To właśnie na pokładach tego przewoźnika często latamy po Tajlandii, ale i do wielu okolicznych państw. Siatka tego przewoźnika jest bardzo dobrze rozbudowana, a bilety można kupić już za ok. 200 zł w jedną stronę, co jest dodatkową zaletą.