"Emilia Pérez" , którą nagrodzono Złotą Palmą w Cannes, jest krytykowana przez widzów za stereotypowe przedstawienie Meksyku , a także zacofane podejście do transpłciowości.

Oscar dla filmu "Emilia Pérez". Zoe Saldaña przeprasza "urażonych widzów"

Saldaña przeprosiła Meksykanów, by w kolejnym zdaniu przyznać, że urażenie widzów nigdy nie było jej intencją. W rozmowie z jednym z dziennikarzy laureatka nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaznaczyła, że nie zgadza się z krytyką musicalu, w którym wystąpiła. – Dla mnie sercem tego filmu nie był Meksyk . Robiliśmy film o przyjaźni. Robiliśmy film o czterech kobietach – mówiła.

– Te kobiety mogły być Rosjankami, mogły być Dominikankami, mogły być ciemnoskóre i pochodzić z Detroit, mogły wywodzić się z Izraela , mogły być z Gazy . Te kobiety są niezwykle uniwersalne – starają się przetrwać systemowy ucisk i znaleźć swój głos. Będę więc tego broniła, ale zawsze jestem też otwarta, aby usiąść ze wszystkimi moimi meksykańskimi braćmi i siostrami, by z miłością i szacunkiem porozmawiać o tym, co mogło pójść lepiej w "Emilii" – dodała Saldaña.

Wielu krytyków "Emilii Pérez" kpi z próby przeprosin w wydaniu Saldañy. "Tak się nie przeprasza, ona nie ma tego na myśli"; "To musi być jakiś żart"; "Chyba podziękujemy za takie przeprosiny" – czytamy w mediach społecznościowych.

"Emilia Pérez" na Oscarach 2025. Co wygrała?

W monologu otwierającym Conan O'Brien odniósł się do twitterowej afery wokół Karli Sofìi Gascón. – Mały fakt dla was: 'Anora' używa słowa na K aż 479 razy. To o trzy więcej niż rekord ustanowiony przez publicystę Karli Sofíi Gascón – powiedział.