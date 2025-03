"Nie martw się, kochanie" w tym tygodniu w TVN. O której godzinie?

Film "Nie martw się, kochanie" już w środę 5 marca zostanie puszczony na antenie TVN . Seans rozpocznie się o godz. godz. 22:10, czyli tuż po premierze drugiego odcinka programu tanecznego "You can dance – Po prostu tańcz".

Najgorsza promocja filmu ostatnich lat. Afery wokół "Nie martw się, kochanie"

– To, co najbardziej lubię w tym filmie, to to, że oglądając go, czujesz, że to... film – mówił Styles podczas jednego z wywiadów.