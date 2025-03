Dwa nowe hity w podróżach Polaków. Przynajmniej jeden jest ogromną niespodzianką Fot. Albin Marciniak/East News

Klasykami podczas wyjazdów Polaków są Hiszpania, Włochy, Grecja, a z biurami podróży także Turcja. Jednak w ostatnim czasie widać bardzo duży wzrost zainteresowania dwoma innymi krajami. Jeden znajduje się na skraju Europy, drugi już w Afryce.

Polacy zakochani w Malcie. Liczba podróżnych rośnie błyskawicznie

Polacy od kilku lat są zakochani w Malcie, jednak w ostatnim czasie wzrost liczby rezerwacji jest wręcz lawinowy, o czym informuje Kiwi.com. Z danych przedstawionych przez firmę travel-tech znaną za sprawą wyszukiwarki tanich lotów, wynika, że zainteresowanie podróżami na tę wyspę wzrosło aż o 66 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Być może jest to częściowo zasługą tanich biletów lotniczych. Podróż w dwie strony zarezerwujecie już za ok. za ok. 240 zł.

A dodajmy, że już 2024 rok był tam rekordowy. Dłuższy lub krótszy urlop spędziło tam 265 tys. naszych turystów. Dzięki temu wyprzedziliśmy Niemców i byliśmy czwartą siłą tamtejszej turystyki. W zamian za tak liczne przyjazdy Malta odwdzięcza się nam niezapomnianymi wakacjami.

Choć ten wyspiarski kraj zajmuje powierzchnię zbliżoną do Krakowa, to na nudę trudno tam narzekać. Podczas krótkiego wyjazdu możecie podziewać malownicze kolorowe balkony w Valletcie, pospacerować wzdłuż klifów, albo zagłębić się w labirynt, jaki tworzą uliczki średniowiecznej Mdiny. Aktywni mogą tam uprawiać trekking, pływać kajakiem, albo jeździć konno lub rowerem. Możliwości jest wiele, a to wy decydujecie, jak spędzicie tam urlop. Jeśli szukacie gotowego planu wyjazdu, to dwa znajdziecie na łamach naTemat.

Nagłe boom na Maroko. To alternatywa dla all inclusive w Egipcie

Drugim krajem, którym Polacy zaczęli się nagle bardzo interesować, jest Maroko. Siatka połączeń do tego kraju nie jest jeszcze tak rozbudowana jak w przypadku Malty, ale dzięki trasom z Warszawy, Krakowa i Wrocławia mamy coraz więcej możliwości na tanie latanie do Afryki.

Dwa najchętniej odwiedzane miasta w Maroku to nadmorski Agadir, a także Marrakesz. Jak podaje Kiwi.com, zainteresowanie ich zwiedzaniem wzrosło rok do roku aż o 56 proc. Skąd ta nagła popularność? Wśród Polaków ewidentnie pojawiła się moda na zwiedzanie północy Afryki. W biurach podróży dynamicznie rośnie sprzedaż Egiptu i Tunezji. Widać tam także rosnącą popularność Maroka, ale dzięki tanim lotom (od niespełna 400 zł za podróż w dwie strony), jest to kierunek idealny dla lubiących podróżować na własną rękę.

Agadir to kurort nad oceanem. Jego ogromnymi zaletami są piękne plaże, ale i wiele szkół surfingowych. Marrakesz to natomiast miejsce dla tych, którzy chcą zagłębić się w uliczki mediny, zrobić zakupy na miejscowym suku, albo pospacerować po niesamowitym ogrodzie Jardin Majorelle.