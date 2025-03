Ryanair szykuje rewolucję. Od maja na wakacje tylko z mobilną kartą pokładową

Już kilka tygodni temu Ryanair zapowiadał, że raz na zawsze pozbędzie się papierowych kart pokładowych ze swojej oferty. Oznacza to, że na prawie wszystkich lotniskach zniknie możliwość odprawy w okienku, co oburzało wiele osób. Komentatorzy zaznaczali, że to wykluczenie starszych podróżnych, którzy nie korzystają z aplikacji mobilnej przewoźnika.