– Są to zarzuty związane ze sprzeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, jak i zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych – przekazał podczas konferencji dla mediów prok. Nowak. Poseł PiS złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Filiks w rocznicę śmierci syna: "To przez Mateckiego"

"Piszę to za zgodą Magdy Filiks, z którą przed chwilą rozmawiałem. Gdyby jej syn Mikołaj żył, to właśnie dzisiaj 8.03 kończyłby 18 lat. Zabił się, bo D. Matecki w zemście za dotarcie przez nią do info o fikcyjnych etatach w LP, rozgłosił, że Mikołaj był ofiarą pedofila" – napisał.

"Nikt nie zgwałcił mojego dziecka. Rozumiesz to, gnoju? To przez Mateckiego pół Polski tak mówiło, a mój syn to czytał mając 16 lat i będąc w środku trudnego czasu dojrzewania. I przerosło go to, że miliony ludzi o nim tak pisały, w tym jego koledzy i koleżanki – dlatego się zabił" – przekazała.