Niestety, w tym momencie Księżyc będzie już poniżej linii horyzontu z perspektywy obserwatorów w Polsce, co oznacza, że pełne zaćmienie pozostanie dla nas niewidoczne. Jednak możemy liczyć na obserwację pierwszej fazy zaćmienia, czyli zaćmienia półcieniowego. To zjawisko zachodzi, gdy Księżyc przechodzi przez półcień Ziemi, co sprawia, że jego tarcza minimalnie ciemnieje.