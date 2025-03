"Bezprecedensowa rebelia". Ostra opinia TSUE o polskim TK

Unia Europejska uznała to za poważne zagrożenie dla spójności i skuteczności prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich. Komisja Europejska zwróciła także uwagę na wątpliwości dotyczące niezależności polskiego TK, wskazując na nieprawidłowości w powoływaniu jego sędziów. Przez co, w jej opinii, nie spełnia on wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu.