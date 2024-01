Tego nikt się nie spodziewał. Przyłębska nagle przerwała obrady ws. TVP

Wszystko wskazywało na to, że we wtorek Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok ws. zmian w TVP, mimo że od początku wątpliwości ekspertów budził skład orzekający. Sędziowie odrzucili najpierw wniosek o wyłączenie z obrad uznawanego za sędziego-dublera Jarosława Wyrembaka, po czym Julia Przyłębska zarządziła dwudniową przerwę. Powód był jednak inny.

Trybunał Konstytucyjny nie wydał we wtorek wyroku ws. zmian w TVP Fot. STANISLAW KOWALCZUK / East News

Wyroku w sprawie konstytucyjności zmian w Telewizji Polskiej szybko nie poznamy. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, we wtorek Trybunał Konstytucyjny miał zająć się wnioskiem, jaki wpłynął w tej sprawie od grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przewodnicząca składu orzekającego, a jednocześnie prezeska TK Julia Przyłębska zarządziła jednak dwudniową przerwę w obradach.

Trybunał Konstytucyjny nie wydał wyroku ws. zmian w TVP. Oto powód

Oprócz Przyłębskiej TK obradował w składzie: Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz (byli posłowie PiS), bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry Bogdan Święczkowski i Jarosław Wyrembak, uznawany za "sędziego-dublera". Wszyscy oni kojarzeni są z partią z Nowogrodzkiej.

Prokuratur generalny Adam Bodnar i Sejm wnioskowali o wykluczenie z obrad Wyrembaka, ale pomysł ten przepadł. Julia Przyłębska poinformowała, że "kwestionowanie statusu sędziego wpływa na destabilizowanie porządku prawnego".

– Sędziego TK można wyłączyć tylko, gdy istnieją powody co do jego bezstronności w sprawie – oznajmiła. Z krytyką nie krył się także Bogdan Święczkowski. – Jestem skonfundowany stanowiskiem prokuratora generalnego. Jest ono napisane na poziomie aplikanta prokuratorskiego albo nawet niżej – powiedział.

Podczas obrad w imieniu polityków PiS pojawił się poseł Krzysztof Szczucki. Sejm zrezygnował ze swojego przedstawiciela, natomiast Adama Bodnara reprezentował Sebastian Bańko.

Szczucki wniósł o rozszerzenie wniosku o kwestie związane z likwidacją TVP – podał Business Insider. I właśnie z tego powodu Julia Przyłębska przerwała posiedzenie do czwartku 18 stycznia, do godz. 10:00.

Chaos wokół zmian w mediach publicznych

Przypomnijmy, TK zajmuje się oceną przepisów umożliwiających odwołanie zarządu oraz likwidację Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Tę radykalną decyzję zaraz po świętach Bożego Narodzenia podjął minister kultury.

Bartłomiej Sienkiewicz postawił w stan likwidacji spółki: TVP, PR, PAP, a także regionalne rozgłośnie Polskiego Radia, które są osobnymi spółkami. Stało się tak po tym, jak Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, w której zapisano 3 mld zł na media publiczne.

Zamieszanie ws. mediów publicznych jest ogromne. Minister Sienkiewicz najpierw wymienił władze w mediach publicznych, a kilka dni później ogłosił rozpoczęcie likwidacji spółek. Efekt jest taki, że np. w TVP działają dwa nieuznające się wzajemnie zarządy i dwie rady nadzorcze. Poprzednie władze TVP i politycy PiS twierdzą jednak, że minister nie miał prawa do wymiany zarządów i rad nadzorczych. Wskazują przy tym na pominięcie Rady Mediów Narodowych, której ustawy dają wyłączne kompetencje do takich działań. – Nie sądzę, by ewentualne orzeczenie o niekonstytucyjności było kluczowe. Minister na pewno się nie wzruszy. Orzeczenie zostanie prawdopodobnie uznane za niewiążące ze względu na skład Trybunału – ocenił w rozmowie z Onetem prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW.

Jego zdaniem likwidacja mediów publicznych jest jednak niezgodna z Konstytucją. Więcej o tej sprawie pisaliśmy tutaj.