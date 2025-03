Jedna z użytkowniczek TikToka, @wear.to.fly, opublikowała filmik, na którym pokazuje, jak udało jej się spakować na 10-dniową podróż do... kurtki. Brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. Jak podaje Daily Mail, kurtka FlyOn wytrzymuje ciężar do 7 kg (15,4 funta), co odpowiada wadze standardowego bagażu podręcznego.