Oblężenie w biurach podróży. Takiego zainteresowania nie było nigdy w historii

Do wakacji zostało nam co prawda kilka miesięcy, ale drzwi w biurach podróży już w styczniu prawie się nie zamykały. W styczniu zainteresowanie było największe od lipca 2024 roku. To pokazuje, że moda na wczesne rezerwacje w Polsce ma się bardzo dobrze.