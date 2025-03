W projekcie proponowano podniesienie stawek uposażenia zasadniczego średnio od 5 do 7 proc. Oznaczało to wzrost wynagrodzenia o 400 zł dla szeregowych, 500 zł dla podoficerów oraz do 1 100 zł dla generałów w stosunku do stawek obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku. Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego miało wzrosnąć z 6 000 zł do 6 400 zł.