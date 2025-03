Olbrychski mówił o niepodawaniu ręki Dudzie

– To był 2015 rok (...) komentowałem pierwszą turę, w której już przewaga pana Dudy nad panem Komorowskim delikatnie się zaznaczała. Ja wtedy skomentowałem wypowiedź jeszcze kandydata Dudy – obrzydliwa to była wypowiedź – który zarzucił panu Komorowskiemu brak patriotyzmu, że ten przeprosił za Jedwabne. I ja powiedziałem: człowiek, który wygłasza takie sądy, czy będzie prezydentem, czy nie, to nie jest człowiekiem, któremu należy podać rękę – mówił Olbrychski.