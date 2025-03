Nigdy nie wyrzucam do kosza, a gotuję w zupie. Pyszna z polskiego przepisu

W Polsce chleba nie wyrzucamy do kosza i wie to każdy, ale jak wykorzystać czerstwe pieczywo? Czerstwy chleb to nie problem, to… okazja! To okazja do stworzenia pysznego, rozgrzewającego dania, które zaspokoi głód i sprawi, że poczujesz się, jakbyś wrócił do czasów, kiedy gotowanie miało głęboki sens. Zupa chlebowa to esencja minimalizmu – wszystko, czego potrzeba, to kilka prostych składników, które wspólnie tworzą coś absolutnie wyjątkowego.