Robię tę sałatkę na Wielkanoc zamiast jarzynowej. Serek żółty z majonezem to petarda

Wielkanoc tuż tuż, a ja mam dla was coś, co z pewnością wniesie powiew świeżości do tradycyjnych wielkanocnych dań. Nie jestem zwolenniczką nadmiernego komplikowania przepisów, zwłaszcza kiedy chcemy cieszyć się czasem z rodziną i przyjaciółmi, a nie spędzać całego dnia w kuchni. Serek żółty w połączeniu z majonezem i musztardą to po prostu absolutna petarda! A do tego kukurydza i chrupiące warzywa… to prawdziwa uczta dla podniebienia.