– Ja ją pchnę, no co ty. Niech sp…a – te słowa europosła Jacka Ozdoby zbulwersowały ostatnio pół Polski. Padły podczas demonstracji PiS przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie . Protest – związany ze sprawą przesłuchania Barbary Skrzypek , które odbyło się kilka dni przed jej śmiercią – zorganizowano 17 marca. Uczestniczyli w nim czołowi politycy PiS , w tym Jarosław Kaczyński .

Wrzosek złożyła zawiadomienie ws. Ozdoby

– Przecież nikogo nie uderzyłem. Nie chciałem, żeby doszło do eskalacji. O czym my mówimy? Nie mam wpływu na narrację, która jest tworzona wokół mojej wypowiedzi. Traktuję to bardziej jako próbę wybielania pani Wrzosek. Nikt nie czuł się zagrożony, to jest absurdalna narracja – tak swoją wypowiedź w rozmowie z naTemat skomentował wówczas Ozdoba.