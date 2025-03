Luna musiała odwołać koncert. Fot. Wojciech Olkusnik/East News // Fot. Wojciech Olkusnik/East News // szablon / naTemat

Reklama.

Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku Luna reprezentowała Polskę na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji z piosenką "The Tower". Niestety piosenkarka po występie w półfinale, nie zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Choć tuż po zakończeniu wydarzenia na pewien czas odcięła się od życia publicznego, to później powróciła ze zdwojoną siłą. Zaczęła wydawać kolejne piosenki m.in. "Wild West" i "Personal Torture". A w lutym tego roku ukazał się jej album "No Rest".

Luna zachorowała. "Straciłam głos"

W ostatnim czasie Luna połączyła też siły w inną gwiazdą Eurowizji, słynną Looren. Artystki koncertują razem w różnych zagranicznych miastach. 25 marca miały wystąpić razem w Glasgow. Niestety Luna na kilka godzin przed wycofała się z udziału w show. Okazało się, że jest chora.

Reklama.

"Kochane gwiazdy, z ciężkim sercem muszę was poinformować, że nie zagram dla was – straciłam głos i nie jestem w stanie śpiewać. Bardzo czekałam na ten występ i na to, że was zobaczę, ale niestety zdrowie mi na to nie pozwala. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie" – napisała w relacji na Instagramie.

Przypomnijmy, że Luna przyszła na świat jako Aleksandra Katarzyna Wielgomas, dopiero niedawno oficjalnie zmieniła swoje imię. 24-latka śpiewa, gra na skrzypcach i fortepianie (uczyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim w klasie skrzypiec), pisze i komponuje piosenki.

Reklama.

Od 2018 roku Wielgomas zaczęła współpracować z wytwórnią Kayax w ramach projektu "My Name is New" i nagrała swój debiutancki singiel pod tytułem "Na wzgórzach niepokoju". Rok później wystąpiła na Pol’n’Rock Festiwal, kultowym festiwalu Jurka Owsiaka. Tak właśnie zaczynała się jej kariera.

Dziś Luna ma na swoim koncie nie tylko swoje piosenki, ale też słynne duety. Nagrała kawałki z Marcinem Maciejczakiem i Justyną Steczkowską. Młoda wokalistka jest córką Andrzeja Wielgomasa, założyciela firmy Dawtona, która specjalizuje się w przetwórstwie warzyw i owoców.