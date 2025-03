Prezes PiS zaklina rzeczywistość ws. Nawrockiego. Tak skomentował sondaże

Kandydat z poparciem PiS Karol Nawrocki nie osiąga najlepszych wyników w sondażach prezydenckich, co może stanowić poważne wyzwanie dla jego dalszej kampanii. Mimo to prezes PiS Jarosław Kaczyński zdaje się pozostawać optymistą co do jego walki o prezydenturę.