Wszystkim wydaje się, że zawód stewarda lub stewardesy jest prosty. Wystarczy bowiem pokazać jak zapiąć pas, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, a na koniec sprzedać pasażerom kawę lub herbatę. W praktyce jednak to właśnie załoga pokładowa odpowiada za bezpieczeństwo podróżnych. Do tego przygotowuje się podczas długiego szkolenia, które jest niezwykle wymagające.

LOT wprost o szkoleniu stewardes i stewardów. To trudne miesiące

Już pozytywne przejście przez proces rekrutacji na stanowisko stewardesy to ogromny sukces. I jeżeli wydawało wam się, że to najtrudniejszy moment, to niestety LOT nie ma dla was dobrych wiadomości. Później zaczyna się żmudna nauka i przynajmniej kilkanaście egzaminów. A wszystko w zaledwie dwa miesiące.