Chorwacja nie chce być drugą Ibizą. Znaleźli na to rozwiązanie

Imprezowi turyści są coraz mniej pożądaną grupą. Kolejne kraje i regiony szukają sposobów na to, jak nad nimi zapanować a przede wszystkim ograniczyć ich szkodliwość. W Hiszpanii zdecydowano się m.in. na wprowadzenie ograniczeń dotyczących liczby spożywanych drinków na all inclusive . W Chorwacji wpadli na inny pomysł.

Nowy pomysł w Chorwacji już budzi emocje. Nie wszyscy są zadowoleni

Takie rozwiązanie na pewno przypadnie do gustu osobom, które przyjeżdżają do Chorwacji odpocząć, zwiedzać i cieszyć się pięknem tamtejszej przyrody. Zawiedzeni będą natomiast miłośnicy nocnego życia, którzy na dyskotekach i imprezach odreagowują trudy codziennego życia.

"W poprzednich latach kluby na świeżym powietrzu w Hvarze i Splicie mogły zachęcać gości do nadmiernej imprezowości i przyczyniać się do kreowania wizerunku 'imprezowego miejsca' w chorwackiej turystyce. (...) Jednak Chorwacja zyskuje coraz większą reputację jako miejsce przyjazne rodzinom, oferujące bogactwo kulturowe, piękno natury i swobodną atmosferę" – przyznał Darijo Šarić, dyrektor generalny serwisu VIP Holiday Booker, którego cytuje Euronews.

"Uważam, że to katastrofa. Zawsze popieraliśmy surowsze zasady i lepszy monitoring, ale teraz przechodzimy z jednej skrajności w drugą. To nie jest właściwe podejście" – podkreślał natomiast Vicko Visković ze stowarzyszenia hotelarskiego Dictum Factum.

Jak widać, nowe przepisy budzą wiele emocji nie tylko wśród turystów, ale i hotelarzy. Ostatecznie to jednak nadchodzący sezon i wszystkie kolejne zweryfikują, czy był to właściwy krok. A dodajmy, że zainteresowanie podróżami do Chorwacji może być duże, chociażby ze względu na przyznanie jej tytułu Najlepszego Europejskiego Kraju do Odwiedzenia w 2025 roku.