Wakacji all inclusive w Turcji lepiej nie spędzaj w trzygwiazdkowych hotelu. Tak radzi właściciel biura podróży Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER/East News

Reklama.

All inclusive w Turcji od kilku lat pozostaje ulubioną opcją Polaków na spędzenie letnich wakacji. I wcale nietrudno im się dziwić. Choć ceny regularnie tam rosną, to nadal Turcja pozostaje jednym z najtańszych dostępnych kierunków. Równocześnie chętnie wybierają ją także zamożniejsi turyści, bo tamtejsza oferta obiektów ze SPA gwarantuje wypoczynek na najwyższym poziomie.

Wakacje all inclusive w Turcji mogą być dramatem. Takiego hotelu lepiej nie rezerwuj

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" o preferencjach Polaków dotyczących wakacji all inclusive odpowiedział właściciel biura podróży Wakacje.pl w Łodzi Jacek Kieruczenko. Podkreślił on, że naszym turystom zależy na najwyższej jakości w możliwie najniższej cenie.

Reklama.

W ten trend jak najbardziej wpisuje się Turcja, czy Egipt, które od lat są wysoko w zestawieniu ulubionych krajów Polaków. Ostatnie sezony pokazały też, że wiele do zaoferowania podróżnym ma także Tunezja. Jednak właściciel biura podróży ostrzega turystów, żeby nie rezerwowali hoteli trzygwiazdkowych w tych krajach.

– Zupełnie inaczej kategoryzujemy hotele w Polsce, tzw. biznesowe, inaczej hotele w poszczególnych krajach. Jeśli wybieramy w Turcji hotel trzygwiazdkowy, to z automatu spodziewamy się problemów. Nie sprzedaję produktu trzygwiazdkowego w Turcji, Egipcie czy w podobnych kierunkach, gdyż oznacza to kłopoty – podkreślił Kieruczenko.

Reklama.

Dodał on także, że turystom, którzy do niego przychodzą, poleca zawsze obiekty z czterema lub pięcioma gwiazdkami, które sam sprawdził, lub które polecają jego klienci. – W hotelach niższej kategorii standard jest zdecydowanie słabszy – uzupełnił. Jednak nie wszyscy się z nim zgodzą.

Hotel trzygwiazdkowy to zły wybór na all inclusive w Egipcie i Turcji? To zależy

Hotelami trzygwiazdkowymi Polaków straszy się od dawna i nie jest to do końca słuszna droga. Wszystko zależy bowiem od tego, jakim rodzajem turysty jesteś i na czym ci najbardziej zależy. Warto bowiem zacząć od tego, że gwiazdki najczęściej nie są przyznawane za jakość usług, a za ich liczbę. Dlatego czasami nawet pięciogwiazdkowe obiekty mogą nie należeć do tych najlepszych.

Reklama.

W Turcji, a już szczególnie Egipcie czy Tunezji, trzeba uważać na obiekty o niższej liczbie gwiazdek. Jeżeli planujecie je rezerwować, koniecznie sprawdzajcie oceny turystów na różnych platformach, np. stronach biur podróży, Booking.com, czy w Google. Ta zasada dotyczy jednak każdej klasy obiektu.

Czytajcie też komentarze. Może się bowiem okazać, że oceny były obniżane np. za brak ręczników na basenie i plaży, albo małą liczbę basenów. W takiej sytuacji jeżeli wolicie plażę i macie własny ręcznik, raczej nie będzie to dla was problemem.