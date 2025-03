W sequelu "Gladiatora" z 2000 roku w rolę Lucjusza, syna Lucilli i siostrzeńca bezwzględnego cesarza Kommodusa, wcielił się Paul Mescal, irlandzki aktor znany m.in. z serialu "Normalnych ludzi" i dramatu "Aftersun" . To on w drugiej części przejął pałeczkę po uwielbianym przez widzów Russellu Crowe'ie ("Piękny umysł").

W obsadzie kinowego hitu, który zarobił dotąd na świecie 462,1 mln dolarów, znaleźli się również Pedro Pascal ("The Last of Us"), Denzel Washington ("Bez litości"), Joseph Quinn ("Stranger Things"), Fred Hechinger ("Biały lotos") oraz Connie Nielsen ("Adwokat diabła").