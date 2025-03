Stefani Germanotta, bo tak nazywa się prywatnie Lady Gaga , od prawie dwóch dekad rządzi popową sceną. W 2008 roku jej utwór "Just Dance" stał się międzynarodowym hitem i od tamtej pory artystka nie schodzi z ust świata. Jej marzenia o wielkiej sławie się ziściły.

Gaga od zawsze miała też aktorskie ambicje. Mogliśmy ją oglądać w 5. sezonie antologii "American Horror Story" Ryana Murphy'ego ( "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" ) i hicie akcji "Maczeta zabija", ale to kreacja w "Narodzinach gwiazdy" pokazała wszystkim, że jest wszechstronna.

"Narodziny gwiazdy" w sobotę na TVN. O czym jest film z Lady Gagą?

W filmie "Narodziny gwiazdy" Ally gra i śpiewa od najmłodszych lat. Jako dorosła kobieta wciąż nie może się przebić w świecie muzyki – występuje więc tylko w lokalnych barach, a piosenki pisze do szuflady. Jej kluczem do sukcesu okazuje się gwiazdor muzyki country Jackson Maine i to dzięki niemu utalentowana Ally przejdzie – burzliwą, trudną i bezkompromisową – drogę na sam szczyt.