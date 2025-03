Kto z kim chce debatować? Sytuacja przed wyborami prezydenckimi jest skomplikowana Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER / East News / Marek Lasyk / Andrzej Iwanczuk/REPORTER. Montaż: naTemat.pl

Im bliżej do wyborów prezydenckich, tym ciekawiej na scenie politycznej. Sławomir Mentzen wezwał w Polsat News do debaty Rafała Trzaskowskiego, a także (z nieco mniejszym zapałem) Karola Nawrockiego.

– Rzuciłem wyzwanie TVN-owi, niech zorganizują debatę ja vs. Rafał Trzaskowski. Czekam na nią – powiedział Sławomir Mentzen.

– A w studiu Polsat News? – dopytał prowadzący program Marcin Fijołek.

– Też jestem gotowy tylko nie wiem, czy on nie stchórzy – odparł Mentzen.

– A z Karolem Nawrockim też by pan debatował?

– Z wielką chęcią wezmę w niej udział – odpowiedział polityk Konfederacji.

Pierwszy reaguje Nawrocki

Na wyzwanie Mentzena zareagował już Karol Nawrocki. Okazuje się, że kandydat PiS jest chętny do debaty, ale nie z Mentzenem, tylko z Trzaskowskim.

– Staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przyszłości bezpieczeństwa państwa polskiego. Wzywam Rafała Trzaskowskiego do walki na argumenty fair play w dyskusji o bezpieczeństwie państwa polskiego w obliczu sytuacji międzynarodowej i sytuacji na naszych granicach – perorował dziś Nawrocki. Dodajmy, że w Końskich miało już kiedyś dojść do debaty Trzaskowskiego z Dudą, plan nie wypalił

– Jesteśmy w miejscu, z którego już Rafał Trzaskowski uciekł, nie zachował się jak mężczyzna, nie podjął debaty prezydenckiej w Końskich. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich pięciu lat pierwiastek męskości Trzaskowskiego jest już na odpowiednim poziomie i nie stchórzy, aby debatować ze mną o tym, co najważniejsze, a więc o bezpieczeństwie państwa polskiego – wbijał szpile Nawrocki.

Bardzo zdawkowo potraktował za to Mentzena, po szczegóły odsyłając do sztabu. Jak pisze Interia, to nie dziwi, bo w interesie PiS i Nawrockiego nie jest debatowanie z Mentzenem. Największym wygranym takiej dyskusji byłby... Trzaskowski. Skoro walczyliby ze sobą dwaj kandydaci prawicowi, obecny prezydent Warszawy automatycznie by na tym zyskał.

Kto z kim (nie) chce debatować

Co ciekawe, również Trzaskowski nie pali się do debaty z Mentzenem. KO nie widzi sensu w robieniu reklamy kandydatowi Konfederacji. Warto jednak dodać, że sztab Trzaskowskiego już w styczniu proponował debatę i Nawrockiemu, i Mentzenowi. Wtedy nie odpowiedzieli, teraz zaś woleliby pojedynki w formule 1:1.

To nie dziwi, bo Trzaskowski jest liderem sondaży. Zwykle do debaty wzywają ci kandydaci, którzy mogliby na niej najwięcej ugrać. Tak się składa, że i Nawrocki, i Mentzen chcieliby urwać trochę głosów Trzaskowskiemu.