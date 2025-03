"Porządna amerykańska rodzina" trafi na Disney+

"Kiedy rodzice (obok Pompeo w głównej roli męskiej występuje Mark Duplass z "The Morning Show") odczuwają zagrożenie, ona toczy własną walkę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością i tym, co przyniesie jej przyszłość, w starciu z rodzicami, które ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej" – dodano. Serial jest opowiadany z wielu perspektyw.

Historia Natalii Grace naprawdę się wydarzyła

Wcześniej tę samą historię przybliżono w filmie dokumentalnym pt. "The Curious Case of Natalia Grace". Tam wyraźnie pokazano sprzeczne relacje obu stron, czyli Grace i małżeństwa Barnettów co do przemocy i zaniedbań, jakie miały mieć miejsce w ich domu.