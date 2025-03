Jaka pogoda w weekend? Idzie gwałtowne załamanie

W nadchodzący weekend (29-30 marca) w Polsce dojdzie do załamania pogody. Temperatura ma znacznie się obniżyć, a do głosu dojdą fronty atmosferyczne, które obecnie są nad Skandynawią. Będzie padał deszcz, a niewykluczone, że także lokalnie śnieg – czytamy w serwisie twojapogoda.pl .

W niedzielę nastąpią już jednak gwałtowne zmiany. Nadchodzący do Polski front atmosferyczny sprawi, że nie tylko się zachmurzy, ale i spadną deszcze, prawie na wszystkie regiony Polski.

Spadnie od 1 do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie na wchodzie i północy nawet 10-15 litrów.

Deszczowy i chłodny będzie także ostatni dzień marca, poniedziałek. Odczują to szczególnie mieszkańcy południa i wschodu Polski.

Duża zmiana temperatury od początku tygodnia

Zrobi się chłodniej. Szczególnie w poniedziałek na przeważającym obszarze Polski nawet w dzień temperatura nie będzie przekraczać 7-10 stopni. Odczuwalna temperatura będzie zapewne jeszcze niższa, co będzie potęgować wiatr.

Tylko na zachodzie i północnym zachodzie nie powinno padać. Słońce, które pojawi się w tych regionach, to zwiastun wyżu barycznego i kolejnych dużych zmian w pogodzie.

Antycyklon nie odpuści. Dotrze do Polski znad Azorów na Atlantyku i pod jego wpływem będziemy co najmniej do końca przyszłego tygodnia (6 kwietnia). Z każdym dniem temperatura będzie rosnąć. Najpierw będzie powyżej 15 stopni. W weekend (5-6 kwietnia) powinno być już jednak ponad 20 stopni w cieniu. Jak prognozuje Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, częste, skokowe zmiany temperatury mogą nam towarzyszyć przez cały kwiecień. W nocy może czasem chwycić mróz.