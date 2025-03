W ostatnich miesiącach zainteresowanie wyjazdami na Maltę tylko rosło. Moda na ten kraj jest tak duża, że w styczniu to właśnie Polacy byli tam najliczniejszą grupą turystów . Tendencja wzrostowa może się utrzymać. Zwłaszcza że w planach jest otwarcie na kilka godzin zamkniętej na co dzień atrakcji.

Malta kusi polskich turystów. Historyczna atrakcja zostanie otwarta tylko na kilka godzin

Wiosna na Malcie należy do najpiękniejszych pór roku. Jeszcze do maja turyści będą mogli zachwycać się jej zielonym obliczem, bez konieczności przepychania się przez tłum zwiedzających. Wielu podróżnych z pewnością pojedzie tam odpocząć podczas Wielkanocy , a także na przełomie kwietnia i maja, żeby podziwiać zmagania w ramach 24. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fajerwerków . Jednak na Maltę warto polecieć znacznie wcześniej.

Fort Manoela to ogromna konstrukcja w kształcie gwiazdy, która była ważnym punktem obrony wyspy m.in. w czasie II wojny światowej. Twierdza jest bowiem położona w bezpośrednim sąsiedztwie Valletty, stolicy kraju, co dodatkowo zwiększa jej potencjał militarny.

Choć budowla robi ogromne wrażenie, to na co dzień można ją oglądać jedynie z zewnątrz. Budynek ucierpiał podczas bombardowań w trakcie II wojny światowej i od lat jest w remoncie. Ten miał pochłonąć już ok. 40 mln euro, a końca nadal nie widać.

To miejsce na Malcie pokochają fani militariów i "Gry o Tron"

Fort Manoela to nie tylko perełka barokowej architektury militarnej. Miejsce to zauroczy miłośników II wojny światowej, ale i fanów seriali. Wiecie pewnie, że na Malcie nie brakuje miejsc związanych z "Grą o Tron". W Mdinie znajdziecie drzwi do przybytku Little Fingera, a na Gozo jest miejsce, gdzie ślub brali Khal Drogo i Daenerys. Co prawda kamienny łuk się zawalił, ale miejsce i tak robi wrażenie.