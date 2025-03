"Przestarzały system"

"To całkowicie niedorzeczne i nie pasuje do tego, co robią teraz Amerykanie" – powiedział zastępca przewodniczącego CDU Niemieckiej Agencji Prasowej. "Gdy zdajemy sobie sprawę, że w ten sposób bardziej osłabiamy siebie niż drugą stronę, musimy się zastanowić, czy to jest w porządku" – dodał.