Dyskusje trwają od lat

Ogólne ograniczenie prędkości od dawna jest przedmiotem debaty politycznej w Niemczech. Według automobilklubu ADAC około 30 procent sieci autostrad w Niemczech ma stałe lub tymczasowe ograniczenia prędkości. Obecnie obowiązuje zalecane ograniczenie prędkości do 130 km/h. Poprzedni rząd Niemiec nie był w stanie uzgodnić ograniczenia prędkości ze względu na sprzeciw liberalnej FDP. Czy teraz sprawa powróci? Partie CDU, CSU i SPD, które negocjują właśnie nowa umowę koalicyjną, nie są zgodne co do wprowadzenia ogólnego ograniczenia prędkości na autostradach. SPD opowiada się za maksymalnym ograniczeniem prędkości do 130 km/h, podczas gdy partie CDU/CSU odrzucają wprowadzenie takiego ograniczenia, zgodnie z dokumentem grupy roboczej ds. transportu, infrastruktury, budownictwa i mieszkalnictwa, który został udostępniony Niemieckiej Agencji Prasowej. Oczekuje się, że główni negocjatorzy partii omówią teraz tę kwestię.