Widzowie znają ją jako Kariokę. Oto dziś robi gwiazda "Stawiam na Tolka Banana"

"Stawiam na Tolka Banana" to polski serial, który – mimo że był krótki – cieszy się statusem dzieła kultowego. Do grupki rozrabiających nastolatków z Warszawy należała m.in. Karioka, w którą wcieliła się Agata Siecińska. Oto co dziś robi 64-letnia gwiazda młodzieżowego hitu PRL-u.